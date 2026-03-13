¡La más rápida! Helen Aguilar domina el Macroregional y clasifica a la Olimpiada Nacional 2026

Por: Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La velocista tamaulipeca Helen Aguilar logró su clasificación a la Olimpiada Nacional 2026 tras obtener el primer lugar en la prueba de los 80 metros planos durante el Macroregional que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León.

La atleta, originaria de Ciudad Mante, registró su mejor marca personal en la competencia, resultado que le permitió colocarse como la número uno de la prueba y asegurar su lugar en la máxima justa deportiva juvenil del país.

El logro de Aguilar también refleja el trabajo realizado junto a su entrenador, José Natividad, quien ha acompañado su preparación rumbo a este importante evento nacional.

Tras asegurar su clasificación individual, la velocista tamaulipeca ahora buscará obtener otro boleto a la Olimpiada Nacional al competir en la prueba de relevos, donde participará junto al selectivo de Tamaulipas.