GOLPEAN Y ASALTAN A LUCHADOR EN VICTORIA

Por Osmar De Los Santos

A través de redes sociales el luchador victorense Black Faller denunció que fue atacado por tres sujetos y despojados de sus pertenencias cuando salía de entrenar del Gimnasio José Sulaimán ubicado en el 27 Hidalgo en la capital del estado.

Así lo publicó el mismo luchador en su perfil de Facebook con la siguiente descripción:

“Ayer por la noche, después de cerrar el gimnasio, fui asaltado por tres personas encapuchadas, de las cuales no pude defenderme pues no esperaba que me fueran a patear, afortunadamente logré conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad de una farmacia y pondré la denuncia correspondiente; se robaron mi cartera, mis identificaciones, tarjetas y dinero, pero afortunadamente estoy ileso, creo que solo tenían la intención de golpearme, les dejo las evidencias no como un acto de revictimización, sino más bien, como una señal de alerta de que tenemos que estar atentos en todo momento para intentar evitar este tipo de actos violentos”, escribió.

En el video se muestra como tres personas llegan por la espalda del luchador para tirarlo al suelo y golpearlo, frente a varias personas que no hicieron nada por defenderlo.

El mismo Black Faller comentó que pondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades.