Gimnasio 11 Mina destaca en Festival Mexicano de Taekwondo

El Gimnasio 11 Mina de Ciudad Victoria tuvo una brillante participación en el Festival Mexicano de Taekwondo, evento celebrado el pasado fin de semana en el Centro de Convenciones de Tampico, donde más de 3,600 competidores de toda la república mexicana se dieron cita, incluyendo representantes del IPN, UNAM, IMSS y UAT.

En cuanto a la agrupación del 11 Mina, viajó con 16 atletas y logró dos medallas muy significativas, una de oro para Emma Nahira Ávalos Olvera y una de plata para Emma Victoria Zapata Estrada, quienes se midieron contra las mejores exponentes del país.

Otros integrantes del 11 Mina que también vivieron la experiencia de competir en este evento fueron Roberta Lara Zúñiga, Rodrigo Alexander Coello, Sofía Yamilet Quintanilla, Sofía Lloyet Loyde Rivera, Carlo Aguirre Torres, Rebeca González Esparza, Briana Leal Martínez, Luis Ernesto González, Frida Cáceres Manzano y Karla Marialy Díaz. Aunque no lograron medallas, su participación representó un gran fogueo en un escenario de talla nacional.

El entrenador Romualdo Salazar Ruiz, responsable del Gimnasio 11 Mina, expresó su satisfacción con los resultados obtenidos.

“Gracias a Dios nos fue muy bien, de nuestro Gimnasio salió una Campeona y una Subcampeona. Emma Nahira quedó muy cerca de clasificar al Mundial, por temas de peso no asiste a Colombia en el mes de octubre, pero es campeona nacional.

Emma Zapata logró un subcampeonato en Infantil, son niñas muy pequeñas, con mucho futuro y calidad. Vamos a seguir trabajando, estamos bien contentos con los resultados. Los demás atletas se quedaron a nada de estar en el podio, pero lo importante es seguir participando en este evento tan fuerte y tan importante”.

Además, sumaron cinco preseas en competencias de cinta de colores, Daniela Rodríguez y Aytana Nahomi Granados se alzaron con oro, mientras que Olivia Hernández, Lan Sotero López y Ana Victoria Álvarez conquistaron plata, demostrando el talento emergente que se forma en este gimnasio. Cabe señalar que varios de estos niños y niñas entrenan en el Ateneo Victoria bajo la dirección de Luis Enrique Zapata, aunque también complementan su preparación en el 11 Mina.

Salazar Ruiz destacó que el verdadero valor de esta competencia está en el aprendizaje, “Les ayuda muchísimo porque enfrentan a lo mejor de México. Tengo niñas con mucha calidad que perdieron contra campeonas y subcampeonas; a veces aprendes más de esas derrotas que de victorias fáciles. Este tipo de eventos hacen crecer a los atletas, porque enfrentarse a escenarios con 22 áreas, seis mil personas, porras de diferentes estados, es una experiencia que motiva y fortalece”.

Con estos resultados, el Gimnasio 11 Mina reafirma su compromiso de seguir trabajando en la formación de talentos y consolidarse como referente del taekwondo en Tamaulipas.