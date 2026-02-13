FMF le apuesta a Tamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La selección Mexicana de Playa estará por primera vez realizando visorias en Tamaulipas, así lo anunció Tamon Cedillo quien es el enlace con la Federación Mexicana de Fútbol.

Será a través del torneo “Copa FMF de Futbol Playa”, donde la selección mexicana en esta modalidad, tendrá por primera vez en la historia un proceso de detección de talento en la playa del poblado La Pesca del municipio de Soto La Marina, Tamaulipas en evento programado del 13 al 15 de marzo próximos.

Así lo detalla la convocatoria publicada por la Federación Mexicana de Futbol, donde se tiene un cupo mínimo de 12 equipos por rama femenil y 12 en la varonil.

Serán 3 los torneos selectivos, uno en Puerto Progreso, Yucatán, el de La Pesca y uno final en la Ciudad de México, todos ellos con la presencia de visores de selección que trabajan con miras a los próximos eventos oficiales de esta representación.

El costo de inscripción es de 1,500 pesos por equipo con derecho a 3 partidos como mínimo, así como playera conmemorativa del evento.

Es importante precisar que las inscripciones concluyen el día 9 de marzo y para mayores informes, podrán comunicarse con Ramón Cedillo, coordinador del evento en Tamaulipas al 834112561.