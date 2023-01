Errores que no quieres cometer: Moreno

El defensa de Correcaminos, Gerardo Moreno lamentó el error que cometió en el inicio de juego ante Tapatío, uno de los goles más rápidos que ha recibido el equipo en casa, en la historia del Club, apenas a los 38 segundos.

“Fue un balón que estaba controlado, por ahí me equívoco, quise jugar con el flaco, me sale muy adentro y ellos estaban ahí al pendiente de la jugada y lograron concretar, fue un pase muy desafortunado que son de los que no quieres cometer como jugador, pero ni modo, toca levantar la cabeza y poner el pecho que esto es de levantarnos”, expresó.

Agregó, “en casa queremos ganar siempre, pero con dos errores nos toca perder el partido, toca remar contra corriente y seguir trabajando para sumar puntos”.

Lamentó no poder darles la alegría del triunfo a la afición, que ha respondido a los juegos en este inicio del Clausura 2023.

“La afición se merece una disculpa, ha estado aquí, ha respondido, era lo que queríamos y era lo que esperábamos, lamentablemente no le pudimos dar ese triunfo y tenemos que seguir trabajando para dárselo”, concluyó.