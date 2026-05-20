El Frontón Tamaulipeco conquista Irapuato con 6 medallas

La disciplina de frontón cerró una destacada actuación en la Olimpiada Nacional 2026 celebrada en Irapuato, Guanajuato, aportando 3 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce al medallero de Tamaulipas.

El titular del deporte de Tamaulipas, Manuel Virues Lozano, celebró la actuación de los atletas de Tamaulipas y señaló que en la modalidad de Pala Cuero Juvenil C Varonil, los hermanos Brayan y Alexander Melgarejo Raya se colgaron el oro bajo la dirección del entrenador Eliot Moisés Rodríguez Campos.

Por su parte, Irving Hernández Espinosa dominó el Frontenis Individual Juvenil C Varonil y se llevó el metal dorado; Abel Hernández Tovar, también fue reconocido con medalla de oro.

La medalla de plata llegó en Frontenis Dobles Juvenil C Varonil, con la dupla conformada por Irving Hernández Espinosa y Alexander Melgarejo Raya, entrenados también por Abel Hernández Tovar.

Los bronces fueron para la pareja de Grace Paloma Espinosa Hernández y Camila Jazmaly Navarro Plascencia en Frontenis Parejas Juvenil C Femenil, y para Brayan Melgarejo Raya junto a Irving Hernández Espinosa en Trinquete Paleta Goma Juvenil C Varonil. Ambos equipos contaron con el trabajo de los entrenadores Abel Hernández Tovar y Eliot Rodríguez Campos, respectivamente.

Estos resultados confirman el gran nivel del frontón tamaulipeco y el trabajo diario de atletas y entrenadores.