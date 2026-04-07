El ‘Chavo’ Díaz, de los menos productivos

Cd. Victoria, Tamaulipas.– A solo dos jornadas de que concluya el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, el equipo que dirige Gustavo “Chavo” Díaz se coloca entre los menos productivos en la historia reciente de Correcaminos.

Actualmente, el conjunto de la UAT suma 12 puntos tras 13 fechas disputadas, producto de tres victorias, tres empates y seis derrotas. Esto le da una efectividad del 33.33 por ciento, considerando además su jornada de descanso obligatoria. Con estos números, Díaz se ubica, hasta el momento, como el cuarto técnico con peor rendimiento en la historia de la institución.

De acuerdo con las estadísticas, el entrenador con peor registro en el equipo azul-naranja es Francisco Cortez, quien apenas sumó nueve puntos durante su gestión. Por su parte, Hugo Eugui y Jorge Urbina comparten el segundo peor desempeño, con 10 unidades en el Apertura 2025.

En tanto, en el Apertura 2019, Carlos Reynoso alcanzó 11 puntos en 13 jornadas.

También se registran torneos con 13 unidades, como en el Guardianes 2020 y 2021, ambos bajo la dirección de Roberto Hernández. Caso similar ocurrió en el Apertura 2015, cuando el equipo era dirigido por José Treviño.

La peor ofensiva

Actualmente, Correcaminos comparte el registro de la peor ofensiva del Clausura 2026 con Tampico-Madero, ya que ambos equipos tamaulipecos suman 12 goles a favor.

Los dos conjuntos promedian apenas un gol por partido, cifra que los coloca como las delanteras menos productivas de la Liga de Expansión MX.

En esta lista también aparece Leones Negros de la U de G con 13 anotaciones, seguido por Tlaxcala y Dorados, que registran 14 goles cada uno.