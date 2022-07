Duele no haber ganado en esta jornada: Morales

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria.-

El auxiliar técnico de Correcaminos, Isaac Morales, señaló que el empate ante Alebrijes es un trago amargo en este torneo, ya que el cuadro oaxaqueño vino a arrebatarles la victoria al conjunto de la UAT.

“Sabíamos a lo que venia Alebrijes, ha esa parte defensiva, no le puedo llamar sólida, sino es que va en contra de lo que nosotros buscamos dentro del terreno de juego, nosotros respetamos el querer tener la posesión, el ser agresivos, ser profundos, ser amplio, todos aquellos valores que involucran al juego, nosotros queremos ganar hacer daño”.

Reconoció que los dos bloques de 4 jugadores que plantó el conjunto oaxaqueño en el “Marte” no pudieron ser dañados, es por ello que se mantiene el 0-0, “en ocasiones pudimos haber anotado, pero no fuimos eficaces y no lo logramos y nos arrebatan un punto, Alebrijes se lleva un punto y esto nos duele porque no sumamos”.

Expresó que a pesar de que el equipo no ha podido marcar gol en 180 minutos, esta situación no preocupa, por lo que, ya que los parámetros que maneja el equipo ha sido bueno al generar llegadas, solo les falta definir a la hora de estar frente al marco.