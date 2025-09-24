DEPORTIVO CEPEDA SE CORONA CAMPEÓN DE LA LIGA LA 12

Ciudad Victoria.- En un partido digno de una gran final, Deportivo Cepeda se proclamó campeón de Copa en la Liga de Fútbol La 12 tras imponerse 4-3 a Deportivo Silvia. El encuentro se disputó en la cancha de la colonia 12 de Septiembre.

Edson Ortega abrió el marcador en la primera mitad con un golazo de larga distancia que pegó en el poste antes de incrustarse en la red para el 1-0.

La reacción de Deportivo Silvia llegó poco después, cuando Marco Rodríguez aprovechó un rebote en el área para igualar el marcador 1-1.

Antes del descanso, Carlos Rodríguez devolvió la ventaja a Cepeda tras un pase de Ortega, quedando solo frente al arco para el 2-1. Sin embargo, en los minutos finales del primer tiempo, Carlos García apareció para empatar 2-2 y mandar el duelo igualado al medio tiempo.

En la segunda mitad, Edson Ortega se convirtió en la figura del partido al completar su hat-trick con dos anotaciones más que pusieron el marcador 4-2 a favor de Cepeda, encaminando a su equipo hacia el título.

Ya en la recta final, Marco Rodríguez descontó con el 4-3 que le puso dramatismo al cierre del encuentro, pero no alcanzó para evitar que Deportivo Cepeda levantara la corona.