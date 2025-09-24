Arrancó con éxito Futbol para Funcionarios UAT

Victoria, Tamaulipas.- Con encuentros llenos de goles y emociones, este lunes arrancó con éxito el Torneo de Futbol para Funcionarios, Maestros y Empleados del Centro Universitario Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en lo que se refiere a la categoría Fut-7 Master.

Los encuentros de la Jornada 1 se celebraron en la cancha del Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, donde el equipo de Pedacera SUTUAT derrotó tres goles por dos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, mientras que el conjunto de Administración, después de empatar a un gol a Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, sumó un punto extra al derrotar a su rival en penales.

Por otra parte, los representantes del Gimnasio Universitario derrotaron sin problemas cuatro goles por cero a los Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias derrotó cinco por cero a Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria.

Este miércoles 24 de septiembre, comienzan las acciones en la categoría de Futbol 11 Libre a partir de las 20:00 horas en el Campo Hundido entre la Dirección de Recursos Humanos y el SUTUAT Estatal y a las 20:30 horas se enfrentarán Órgano Interno de Control en contra de Zorros FCAV en el Estadio Universitario.

El jueves 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Campo Hundido, Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano jugará ante Construcción y Mantenimiento y a las 20:30 horas en el Estadio UAT, la Secretaría de Vinculación enfrentará a Cascajo de la Dirección de Sistemas de Información.