Dan de baja a equipos de Colopo por indicaciones de municipio

Osmar De Los Santos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin seguir los lineamientos del reglamento interno de la Liga y buscando “lavarse las manos”, el presidente del Torneo de la Colopo Dominical, Felipe Galván anunció la baja de los equipos Deportivo Lupe y Gunners, esto a exigencia de la Dirección de Deportes del municipio de Victoria, luego del “zafarrancho” que se vivió en el campo de la colonia López Portillo.

Para evitar represalias en contra de los dos equipos, directivos, delegados y jugadores realizaron de manera anónima su denuncia, externando las anomalías con las que se está trabajando al interior del torneo, donde en repetidas ocasiones se han suscitado hechos de violencia y no se han tomado cartas en el asunto.

“Llegamos primero a la junta, Galván nos dice que el problema viene de municipio, la decisión no es de él, que Carlos Pizaña, el jefe de Deportes del Ayuntamiento, le impuso que rodarán las cabezas de los dos equipos, porque se subió a redes sociales y salió en los medios, sino le quitaría los campos”, explicó uno de los implicados.

Añadiendo que, debido a esta situación el dirigente de la Liga infringió en el reglamento, esto debido a que este tuvo que ser modificado para acatar las indicaciones por parte de municipio.

“Él siempre insistió que la decisión de echarnos, es por parte del municipio, ya que son ellos quien exigen la baja de ambos equipos, cuando claramente el reglamento dice otra cosa. Si te basas en el reglamento interno de Colopo, dice que, si no hay riña campal, no deben de darse de baja al equipo, sino solamente a los jugadores que participan en la pelea”, destacó.

Detallando que, “tanto que se quejaba de Ramiro Ortega y terminó haciendo lo mismo por conveniencia”, recalcaron los integrantes de los equipos.

Y es que, de acuerdo con la cédula arbitral, en ningún momento se redacto una batalla campal entre los dos equipos que participaban en la Final de Copa, sino las expulsiones de Franco Diego del Deportivo Lupe por soltar un puñetazo, Eivy Villanueva y Edwin García de Gunner’s por la agresión.

LA CHUMOLTUFRIA GALVÁN

“Como dice una cosa dice otra”, frase célebre del personaje de televisión, y es que las acciones que esta tomando el propio Felipe Galván, quien buscó limpiar el desastre, acusando a los medios de comunicación, por señalar los arreglos con municipio y delegados de los equipos.

“Me vale, así como él no le pensó para reventar el torneo, yo no me voy a callar… yo no estoy en contra de que suban los hechos violentos, pero que averigüen antes de todo”, señaló Felipe Galván en una transmisión en vivo, por lo que inmediatamente hubo reacciones por parte de los que estuvieron al pendiente, recalcándole que se pasó por el arco del triunfo el reglamento de la Liga.

Y es que en dicha transmisión señala que el cometió el error de aceptar el cobro de la tanda de penales, para definir al Campeón de Copa, luego de que el árbitro terminara el juego, al no existir garantías, por lo que el juego tuvo que acabarse en ese momento.

A su vez leyó un comunicado que se giró a la Unión de Ligas, donde redacta “Ambas porras ingresaron al terreno de juego a separar a los jugadores involucrados, jamás fue riña campal, pero la Liga COLOPO está en contra de la violencia y estando de la mano con la Unión de Ligas de Ciudad Victoria, y en coordinación con el municipio se sancionó a los tres jugadores involucrados en el pleito”, recalcando que fue por cuestiones del municipio que los equipos fueron dados de baja a petición de ellos, esto a pesar de que solo hubo tres personas involucradas y boletinadas.

“El municipio me exigió una respuesta, ya que el pleito fue el domingo”, insistiendo que solo tres personas participaron en el conato de bronca y no fue riña campal.

INCONFORMIDAD DE LOS DELEGADOS

De igual manera en el grupo de delegados de la Liga se muestra inconforme por las decisiones que está tomando la directiva de la Liga encabezadas por Felipe Galván, al indicarles sus anomalías.

Esto salió a la luz a través de audios del mismo coordinador, donde señala que no hay Campeón de Copa, cuando él mismo acreditó a Deportivo Lupe como Campeón, el domingo 14 de enero, al entregarles el trofeo, al ganar en la tanda de penales que él mismo aprobó en el campo del Colopo.

Tras esta situación de igual manera no habrá Campeón de Campeones, solo de Liga, ya que Felipe Galván anunció esta situación, señala en los audios.

LA UNIÓN DE LIGAS SANCIONA A LOS JUGADORES

Tras lo sucedido la Unión de Ligas de Ciudad Victoria, castigó a los tres jugadores, boletinandolos a las Ligas que integran esta organización.

La suspensión para Eyvy Villanueva fue de dos años, mientras que en el caso de Diego Alfonso y Fernando Sánchez se van por un año y medio.