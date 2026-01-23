Correcaminos va por un golpe de autoridad en Jalisco

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El equipo Correcaminos continúa con su preparación de cara a su próximo compromiso del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, cuando visite a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en duelo correspondiente a la jornada 3 del certamen.

El encuentro se llevará a cabo este domingo 25 de enero, a las 12:00 horas, en el Estadio Jalisco.

Tras las dos primeras jornadas del torneo, el conjunto naranja buscará sumar sus primeros puntos de la competencia, mientras que Leones Negros llega a este compromiso ubicado en la parte media de la tabla general, con tres unidades.

En el historial reciente entre ambas escuadras, el cuadro tapatío mantiene ventaja en los enfrentamientos directos, por lo que Correcaminos intentará revertir esa tendencia y sumar un resultado positivo en territorio jalisciense.

El plantel dirigido por Gustavo Díaz y el cuerpo técnico universitario se mantiene enfocado en corregir aspectos puntuales, fortalecer su funcionamiento colectivo, con el objetivo de mostrar una mejor versión dentro del terreno de juego y competir de manera sólida ante un rival de tradición en la división.

El duelo ante Leones Negros representa una oportunidad importante para Correcaminos de demostrar carácter en una cancha exigente y continuar su proceso de crecimiento dentro del torneo.