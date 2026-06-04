Correcaminos va por cinco o seis refuerzos

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director deportivo del Club Correcaminos, Enrique de la Garza Montoto, anunció que, pese a no contar aún con un director técnico definido, la directiva ya trabaja en la conformación del plantel para el torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El dirigente universitario adelantó que el equipo buscará entre cinco y seis refuerzos que lleguen a competir por la titularidad.

“Estamos hablando de cinco o seis refuerzos de primer nivel para pelear la titularidad y yo creo que con eso pudiéramos redondear perfectamente el plantel”, señaló.

Asimismo, dejó en claro que todas las incorporaciones serán jugadores mexicanos, ya que las plazas de extranjeros están cubiertas.

“Definitivamente, como lo habíamos platicado al término del torneo anterior, el equipo adoleció mucho de mitad de campo hacia adelante, de poder tener mayor presencia ofensiva, y ahí es donde nos estaremos enfocando”.

Aunque la prioridad es fortalecer el ataque, no descartó sumar elementos defensivos.

“No nos cerramos las puertas a un defensivo o a un ofensivo”, comentó.

Respecto a las bajas anunciadas por la institución, explicó que únicamente un pequeño porcentaje de los jugadores tenía contrato vigente.

“Prácticamente el 80 por ciento de esos jugadores que se mencionaron terminaron contrato y no van a continuar, por el momento, con una renovación con nosotros. De los jugadores que todavía tenían contrato, se llegó a un acuerdo con ellos, tanto con Ricardo Galindo como con Raimundo Rubio, deseándoles toda la suerte del mundo para que puedan volver a contratarse en este torneo, llegando a un arreglo para la rescisión de su contrato”.

En el caso de Fabián Salas y Fernando García, detalló que ambos concluyeron su vínculo contractual con la institución, motivo por el cual no fueron renovados.

“El caso de Salas sabemos que ya está en plena recuperación; sin embargo, también terminó contrato. Platicamos con él, yo en lo particular hablé con él, y continuará con nosotros realizando la pretemporada con el objetivo de ponerse nuevamente en forma y poder ser evaluado por quien llegue a la dirección técnica”.

Agregó que el mediocampista podría ser tomado en cuenta por el nuevo estratega universitario, ya que permanecerá entrenando con el plantel durante la pretemporada.