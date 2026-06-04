“Les va a agradar mucho”: Dámaso Anaya adelanta técnico para Correcaminos

Por: Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el MVZ Dámaso Anaya Alvarado, dejó entrever que Correcaminos estaría muy cerca de anunciar a su nuevo director técnico, asegurando que será un estratega “muy fuerte y competitivo”, esto tras la firma del convenio de colaboración deportiva entre la UAT y Necaxa.

Aunque evitó confirmar nombres, el rector reconoció que la expectativa alrededor del nuevo timonel del equipo naranja es alta, especialmente después de que trascendiera la posibilidad de que llegue un entrenador campeón de la Liga de Expansión MX.

“Pues no sé, habrá que esperar… pero vamos a traer, sin duda, un técnico muy fuerte, muy competitivo”, expresó.

Incluso adelantó que el anuncio oficial podría darse en los próximos días, ya que el equipo está por reportarse para iniciar la pretemporada rumbo al Apertura 2026.

“Si no mal recuerdo, la próxima semana ya debemos estar en condiciones de poder anunciarlo, pero les va a agradar mucho a ustedes”, señaló.

Dámaso Anaya aseguró que la administración universitaria mantiene firme el objetivo de fortalecer al Club Correcaminos y llevarlo a un nivel más competitivo.

“Lo que queremos nosotros como rector es que en realidad Correcaminos avance a pasos agigantados. A lo mejor no hemos logrado algunas situaciones, pero yo creo que las bases ya están conformadas”, apuntó.

Asimismo, destacó que el convenio con Necaxa representa una oportunidad importante para el crecimiento del futbol universitario, no solo para el primer equipo, sino también para las fuerzas básicas y los deportistas de la UAT.

“Con este convenio podemos fortalecer a los jóvenes y llevarlos al centro del país, donde la competencia es diferente. Queremos abrirles las puertas y darles más oportunidades”, comentó.

El rector también reconoció el reciente campeonato nacional conseguido por Tamaulipas en futbol, asegurando que el estado está demostrando el talento que existe entre sus jóvenes.

“Somos campeones nacionales y estamos demostrando que sí hay jóvenes muy competitivos”, afirmó.

Sobre la posibilidad de integrar a varios jugadores campeones nacionales a las filas de Correcaminos, Dámaso Anaya señaló que la universidad está abierta a esa opción.

“Sería excelente que esos jóvenes que ya traen experiencia y que son campeones puedan integrarse a nuestro equipo”, dijo.

Finalmente, reiteró que la prioridad de la UAT es seguir respaldando al deportista universitario para que pueda trascender incluso a nivel internacional.

“Queremos que los jóvenes puedan llegar a donde ellos quieran, incluso a Europa. Nosotros como universidad debemos apoyarlos y darles las bases para cumplir sus aspiraciones”, concluyó.