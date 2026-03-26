¿Correcaminos quiere liguilla?…Necesita un cierre casi perfecto

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Al Clausura 2026 de la Liga de Expansión le resta prácticamente un cuarto de competencia, ya que este próximo 27 de marzo arranca la jornada 12 del torneo, donde Correcaminos continúa en la lucha por arañar un lugar en la ‘Fiesta Grande’.

Para que Correcaminos UAT logre clasificar a la Liguilla del Clausura 2026, el panorama es complicado, pero matemáticamente posible. Tras 11 partidos disputados (ya cumplió con su jornada de descanso), el equipo se encuentra fuera de la zona de clasificación.

A diferencia de torneos anteriores, en este Clausura 2026 no hay Play-In; clasifican directamente a los Cuartos de Final los ocho mejores equipos de la tabla general.

Actualmente, Correcaminos se ubica en la posición 11 con 12 unidades y una diferencia de goles de -6. Se encuentra a solo dos puntos de la zona de clasificación, ya que Mineros de Zacatecas ocupa el octavo lugar con 14 unidades.

Por ello, a falta de cuatro partidos por disputar (12 puntos en juego), el equipo debe sumar la mayor cantidad posible para alcanzar el “número mágico” de clasificación, que suele rondar entre los 20 y 22 puntos. En este sentido, Correcaminos necesita obtener al menos entre 8 y 9 puntos de los 12 restantes para mantener posibilidades reales, lo que implica ganar al menos tres partidos o mantenerse invicto con una combinación de victorias y empates.

El calendario restante

El cierre del torneo presenta compromisos ante rivales directos y equipos de la parte alta:

Jornada 12: Visita a Dorados (28 de marzo). Obligado a ganar ante el colista.

Jornada 13: Local vs. Cancún FC (3 de abril). Rival directo en la pelea por la clasificación.

Jornada 14: Visita a Mineros (12 de abril). Duelo clave, ya que marca la frontera de clasificación.

Jornada 15: Local vs. Alebrijes (17 de abril). Cierre en casa ante un rival de la parte baja.

Factores a favor y en contra

La diferencia de goles no favorece a Correcaminos, ya que actualmente es de -6. En caso de empate en puntos con equipos como Irapuato (+2) o Mineros (-2), el conjunto tamaulipeco tendría desventaja, por lo que necesita ganar por marcadores amplios o, en su defecto, superar en puntos a sus rivales.

Sin embargo, una de las ventajas del equipo de la UAT es que enfrentará a rivales directos como Mineros de Zacatecas y Alebrijes de Oaxaca en las últimas jornadas. Estos encuentros serán determinantes, ya que dependen de sí mismos para arrebatarles puntos y superarlos en la tabla.