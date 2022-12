Correcaminos cierra sus contrataciones

El Director Deportivo del Club Correcaminos, Juan Carlos Arrellano anunció que el mercado invernal para el equipo ya acabo y en esta ocasión únicamente serán dos jugadores los refuerzos para la UAT de cara al Clausura 2022 de la Liga de Expansión MX.

“Actualmente no encontramos el jugador que sería el tercer refuerzo de Correcaminos, estuvimos en pláticas con algunos, pero ningún equipo quiso soltar algo que viniera ayudar al equipo de Edgar (Solano)”.

Explicó que a pesar de que actualmente no se tiene visto nada o que no se tiene pláticas con nadie, no descarta la posibilidad de que llegue una compra de última hora.

“La verdad es muy difícil, los equipos no soltaron muchos jugadores, tendría que ser muy bueno o un elemento que verdaderamente sea interesante, pero de ser así este llegaría a finales del mes de diciembre”.

Cabe señalar que Correcaminos tendrá su primer compromiso del Clausura 2023 este próximo 5 de enero, “nos encontramos en la etapa de compromisos de pretemporada, el calendario ya lo tenemos, este viernes enfrentamos a Tigres Sub-20 en el CEFOR, para posteriormente irnos a Monterrey y tener nuestros compromisos con el equipo de Raya2 y Rayados de Monterrey”.

En el caso de los refuerzos para la filial de Segunda División, expresó que solamente se trajeron a dos elementos, los cuales estarán cubriendo las bajas que se dieron para este torneo.