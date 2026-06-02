Correcaminos anuncia nueve bajas para el Apertura 2026

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Club Correcaminos continúa con la reestructuración de su plantel rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX y este lunes anunció de manera oficial la salida de nueve futbolistas.

A través de un comunicado, la institución universitaria informó la finalización de contrato de los jugadores Daniel Cisneros, el portero Rubén Castellanos, Juan Pablo Martínez, Marco Aurelio López, Fabián Salas y Fernando “Soldado” García.

Asimismo, el club agradeció los servicios prestados por Raymundo Rubio y Ricardo Galindo, quienes también dejan de pertenecer a la escuadra naranja concluyendo su contrato.

Entre las bajas destaca la del guardameta Rubén Castellanos, quien durante los últimos torneos fue uno de los elementos más constantes del equipo, además de la salida de Daniel Cisneros, futbolista con experiencia dentro del circuito de plata del futbol mexicano.

Con estos movimientos, Correcaminos comienza oficialmente la renovación de su plantilla de cara al próximo certamen, donde la directiva busca conformar un equipo competitivo que pueda regresar al protagonismo dentro de la Liga de Expansión MX.

“Seguimos trabajando con entusiasmo y metas claras, de cara al Torneo Apertura 2026”, expresó el club en el comunicado difundido a los medios.

Se espera que en los próximos días la institución universitaria continúe anunciando movimientos, posibles refuerzos, además de hacer oficial la llegada de su nuevo director técnico.