Congreso busca más espacios para el deporte urbano

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la convivencia comunitaria entre las nuevas generaciones, el diputado local Marcelo Abundiz Ramírez presentó una iniciativa enfocada en la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y la promoción de actividades recreativas para las juventudes.

La propuesta destaca por incorporar disciplinas deportivas urbanas dentro de la planeación de parques y áreas verdes en nuevos desarrollos habitacionales, buscando responder a las necesidades actuales de niñas, niños y jóvenes.

Mediante un Punto de Acuerdo, se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del estado y a las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano y espacios públicos para que, en la planeación, construcción, rehabilitación y equipamiento de parques y áreas verdes, consideren la inclusión de infraestructura destinada a disciplinas deportivas urbanas, así como áreas de acondicionamiento físico al aire libre.

“La presente acción legislativa busca impulsar una visión más humana, moderna e incluyente del espacio público, colocando en el centro de las decisiones a nuestras juventudes, promoviendo entornos saludables y fortaleciendo la convivencia comunitaria en beneficio de todas y todos los tamaulipecos”, expresó el legislador.

El diputado por Altamira señaló que resulta indispensable que las autoridades encargadas del desarrollo urbano, la planeación territorial y la construcción de espacios públicos visualicen los parques y áreas verdes desde una perspectiva más moderna, inclusiva y acorde con las necesidades de la población juvenil.

Asimismo, afirmó que generar espacios públicos dignos, seguros y adecuados para la práctica de actividades deportivas urbanas y de acondicionamiento físico representa una importante medida preventiva y de fortalecimiento social.

En este contexto, explicó que la incorporación de áreas para la práctica de skateboarding, circuitos de patinaje urbano, estaciones de calistenia y zonas de ejercicio al aire libre en los nuevos espacios públicos representa una oportunidad real para impulsar la actividad física, promover hábitos saludables y fortalecer el tejido social de las comunidades.

Abundiz Ramírez destacó que diversos estudios y experiencias nacionales e internacionales han demostrado que el deporte y la recreación son herramientas fundamentales para prevenir conductas antisociales, adicciones y violencia juvenil, al ofrecer alternativas positivas para el aprovechamiento del tiempo libre.

Insistió en que esta acción legislativa no pretende sustituir las disciplinas deportivas tradicionales ni generar cargas excesivas para las autoridades, sino ampliar la visión con la que actualmente se diseñan y equipan los espacios públicos, promoviendo modelos más modernos, incluyentes y funcionales.

“Resulta evidente que las juventudes requieren alternativas sanas para el aprovechamiento de su tiempo libre, especialmente en un contexto donde múltiples factores sociales colocan a niñas, niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad frente a problemáticas como las adicciones, la violencia y la desintegración comunitaria”, señaló.

Finalmente, resaltó que actualmente las juventudes encuentran identidad, disciplina, expresión y sentido de pertenencia en disciplinas como el skateboarding, el patinaje recreativo y la calistenia, actividades que han ganado relevancia a nivel nacional e internacional, incluso formando parte de competencias profesionales y olímpicas.

Estas expresiones deportivas, concluyó, no solo representan una alternativa recreativa, sino también herramientas de integración social, fortalecimiento físico y desarrollo emocional para miles de jóvenes que buscan espacios seguros y adecuados para desarrollarse de manera saludable.