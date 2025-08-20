Congreso a la cabeza en la Copa Gobernador

Cd. Victoria, Tamaulipas.– A pocos juegos de que concluya la rama femenil de la Copa Gobernador, el equipo del Congreso del Estado se apoderó del liderato general de la edición 2025.

Con un total de 81 unidades, el cuadro legislativo se mantiene en la cima, mientras que el conjunto de Poderosas del Poder Judicial aprieta fuerte el paso con 79 puntos.

Más abajo, en el tercer puesto, aparecen las Justicieras de Justicia Penal con 76 unidades. El INDE se ubica en la cuarta posición de la tabla general con 68 puntos.

Por su parte, Panteras del IPSSET se rezagó con 62 unidades, en tanto que la Auditoría Superior del Estado ocupa el sexto sitio con 60.

ITCA mantiene vivas sus aspiraciones con 52 puntos, seguido por DIF Colibríes con 44. Finalmente, Seguridad Pública suma 42 unidades y busca meterse entre los ocho mejores de la clasificación.