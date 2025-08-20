En Tamaulipas, más de 560 mil personas reciben apoyos sociales federales

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de agosto.- Para el delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, los apoyos sociales del gobierno federal, que se entregan a 560 mil tamaulipecos, no deben considerarse como regalos o favores, sino como derechos legítimos de la población mexicana.

“El presidente y nuestra presidenta lo han dicho claramente: se trata de una justa retribución a quienes han entregado su vida al desarrollo del país. La gente lo reconoce, nos lo expresa cuando visitamos sus comunidades”, afirmó.

Reyes Rodríguez destacó que, a diferencia de administraciones pasadas, donde los apoyos eran utilizados como herramientas de control político, en el actual gobierno los beneficios están garantizados para todos, sin condicionamientos ni intermediarios.

Subrayó que gran parte de los programas del Bienestar son de carácter universal y están respaldados por la Constitución, lo que asegura su permanencia y su acceso equitativo.

“No se trata de elegir a unos cuantos. Estos programas están diseñados para incluir a toda la población vulnerable: personas mayores, jóvenes y personas con discapacidad. Ya no es como antes, cuando los programas eran exclusivos y manipulados con fines políticos”, sostuvo.

Actualmente, informó, más de 560 mil ciudadanos de Tamaulipas están inscritos como beneficiarios de los programas sociales federales, lo que representa una inversión anual cercana a los 19 mil 600 millones de pesos en la entidad.

Finalmente, el delegado aseguró que si se reciben instrucciones para ampliar la cobertura, se hará con gusto, pues el objetivo principal es garantizar la atención de todos los sectores sociales.