César Sosa, ilusionado con aportar al resurgir de Correcaminos

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- César Sosa Heredia, nuevo refuerzo de Correcaminos para el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, se mostró motivado e ilusionado ante la posibilidad de debutar este viernes, cuando el equipo tamaulipeco enfrente al Atlético La Paz en la jornada dos del torneo.

El mediocampista ofensivo señaló que se encuentra listo física y futbolísticamente para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico, luego de venir de actividad reciente tanto en Primera División como en la categoría Sub-21. “Vengo con buena actitud, quiero sumar minutos. Si el profe me necesita, estoy listo”, afirmó.

Sobre el momento que atraviesa Correcaminos, tras la derrota 3-0 sufrida en la jornada inaugural y la racha negativa que arrastra el club, Sosa consideró que su llegada y la de otros refuerzos responde a la necesidad de darle una nueva cara al equipo. “Por eso nos traen, para cambiar la dinámica. He visto bien al grupo en los entrenamientos y creo que podemos competir mejor”, comentó.

El exjugador de FC Juárez explicó que lo que lo convenció de llegar a Correcaminos fue la oportunidad de formar parte de un proyecto de resurgimiento. “Vengo de un club que también tuvo que levantar. Ser parte de un equipo que busca reinventarse me motiva mucho”, expresó, reconociendo además las exigencias de la afición universitaria, que demanda un equipo competitivo.

Respecto a la competencia interna, Sosa dejó claro que llega a ganarse un lugar, tanto frente a jugadores formados en la institución como ante otros elementos de la Liga de Expansión. “Vengo a competir, quiero una oportunidad en Primera División y para eso tengo que demostrar al máximo”, aseguró.

En lo futbolístico, César Sosa se desempeña como mediapunta, jugando detrás del centro delantero. Se describe como un jugador con buen control del balón, capacidad de conducción, buen pase y llegada al área para generar goles.

Sobre su adaptación, destacó el buen ambiente que ha encontrado en el plantel y el respaldo del staff y sus compañeros. Además, afirmó que su llegada a la Liga de Expansión no la ve como un retroceso, sino como un impulso en su carrera. “Es una motivación para repuntar y volver a pelear por un lugar en Primera”, señaló.

Finalmente, aclaró que no tiene parentesco con el exjugador César “El Superman” Sosa, histórico de Correcaminos, aunque reconoció que a lo largo de su carrera frecuentemente se le ha cuestionado al respecto.

Correcaminos buscará este viernes sumar sus primeros puntos del Clausura 2026, con la expectativa de que sus nuevos refuerzos comiencen a marcar diferencia en el terreno de juego.