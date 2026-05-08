Arrancan los Playoffs

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este viernes y sábado se juegue la serie del “Clásico Norteño” de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil, entre Correbasket y Fuerza Regia, correspondiente a las semifinales de los playoffs de la temporada 2026.

La Arena Mobil será el escenario de este compromiso. El primer encuentro de la serie se desarrollará este viernes a las 20:15 horas, mientras que el segundo duelo se disputará el sábado a las 16:15 horas.

Cabe señalar que las series de playoffs se definen al mejor de tres juegos (el primero en ganar dos). Por ello, es imperativo que Correbasket logre una victoria como visitante para forzar el regreso de la serie al Gimnasio Multidisciplinario de Ciudad Victoria. De ser necesario un tercer y definitivo juego, este se disputaría el 12 de mayo a las 19:15 horas en el “Nido”.

Correcaminos finalizó la temporada regular en el séptimo puesto de la tabla general con un récord de 4-12, mientras que las regiomontanas se ubicaron en la segunda posición con una marca de 13-3.