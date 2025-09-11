Arranca Torneo de Voleibol para Funcionarios UAT

Victoria, Tamaulipas.- Con un total de cinco encuentros celebrados en el Gimnasio Multidisciplinario, este martes arrancó de manera oficial el Torneo de Voleibol Mixto para Funcionarios, Maestros y Empleados del Centro Universitario Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El equipo de Organización y Normatividad logró su primer triunfo tras vencer con parciales de 25/13 y 25/6 a Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, mientras que, de igual manera, Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades se impuso a Amor por la Ciencia 25/13 y 25/14.

Por otra parte, Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias derrotó 25/19 y 25/7 al SUTUAT; Dirección de Nóminas cayó 17/25 y 14/25 ante Escolares y Panteras UAT perdió 22/25 y 23/25 contra la Dirección de Infraestructura Tecnológica. Descansó Video Conferencias.

Este jueves se celebrarán los encuentros correspondientes a la jornada 2 arrancando en la cancha norte a las 19:00 horas entre Vaqueros FIC en contra de DIT, seguido a las 19:45 horas ante Escolares y Panteras UAT y a las 20:30 horas, Video Conferencias jugará contra la Dirección de Nóminas.

En la cancha sur, a las 19:00 horas, SUTUAT enfrentará a Organización y Normatividad y la jornada terminará a las 19:45 horas con el partido entre Búhos de Derecho y Alces FCEH. En esta ocasión descansa Amor por la Ciencia.