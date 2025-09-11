Preparan blindaje para el ‘Marte’

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Estadio Marte R. Gómez y la Secretaría de Seguridad Pública alistan un operativo para que el Clásico Tamaulipeco entre Correcaminos y Tampico-Madero se lleve a cabo con el más estricto orden.

Serán elementos de la Policía Auxiliar de la SSPT quienes se encargarán de mantener vigilado el inmueble, tanto en su interior como en las zonas aledañas, con el objetivo de prevenir cualquier situación vandálica.

Eduardo Castillo Andrade, director de la Policía Auxiliar de Tamaulipas, dio a conocer que el operativo comenzará a partir de las 17:00 horas este próximo viernes, en la edición XLII del Clásico Tamaulipeco, y que habrá cero tolerancia para los aficionados que generen o participen en actos de violencia.

Dentro del estadio, habrá tanto elementos de la Policía Auxiliar como personal de seguridad privada contratado por el club; estarán presentes en los accesos y en el interior de la cancha.

Asimismo, se contará con el apoyo de agentes de Tránsito, quienes ayudarán a agilizar la circulación en las calles aledañas al ‘Marte’.

Castillo Andrade explicó que también se instalarán cámaras de vigilancia, las cuales monitorearán tanto el interior del estadio como sus alrededores.