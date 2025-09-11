Preparan Torneo de Futbol para Funcionarios UAT

Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de promover la convivencia y fomentar el deporte al interior del Centro Universitario Victoria, la Secretaría de Vinculación, a través de la Dirección de Deportes y Recreación ya preparan el Torneo de Futbol para Funcionarios, Maestros y Empleados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Este semestre, el torneo estará dividido en las categorías de Futbol 7 Femenil, Futbol 7 Máster y Futbol 11 Libre, donde los trabajadores y jubilados de la UAT, podrán activarse próximamente.

Hasta el momento los equipos registrados para participar son: Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, SUTUAT Pedacera y la Secretaría de Administración.

Además verán acción los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Alces de la Facultad de Ciencias da la Educación y Humanidades y Panteras UAT.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el próximo viernes 12 de septiembre y podrán realizarse en las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Para mayores informes podrán comunicarse a los teléfonos 834-853-0400 con José Manuel García Girón.