Apoya INDE Tamaulipas a equipo de canotaje

Tampico, Tamaulipas.- Tras los importantes resultados obtenidos en competencias nacionales e internacionales, las y los atletas de canotaje recibieron la visita del director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, quien refrendó su respaldo y acompañamiento.

Durante el encuentro en la Laguna del Chairel de Tampico, sitio donde entrena el equipo, Virués Lozano realizó la entrega formal de una embarcación para el seleccionado nacional y medallista, Diego Popa, como parte de las acciones para fortalecer la preparación de los atletas tamaulipecos.

Asimismo, sostuvo diálogo con madres, padres de familia y los propios deportistas, quienes agradecieron la cercanía institucional. El titular del INDE resaltó que el compromiso es mantener un apoyo constante y directo para que el talento deportivo del estado continúe su desarrollo.

“La encomienda de nuestro gobernador Américo Villarreal es estar cerca de todas y todos nuestros atletas. Hoy tocó estar con el equipo de canotaje que ha tenido grandes resultados a nivel nacional e internacional, y seguiremos apoyando, así como identificando áreas de oportunidad para que continúen su crecimiento deportivo”, señaló Virués Lozano.

Por último, dijo que el INDE Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar a las y los atletas de alto rendimiento, brindándoles las herramientas necesarias para que sigan poniendo en alto el nombre del estado en cada competencia.