“A nosotros no nos han pagado”: Árbitros

Andrés A. Ramírez Acosta.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El representante de los árbitros de Tochito, Juan Moreno, señaló que no han recibido ningún pago por su participación en el torneo Tochito Mágico. Este evento fue mencionado previamente por el secretario de Turismo, Benjamín Hernández, en exclusiva para este medio.

“Nos deben, no nos han pagado (la Secretaría de Turismo). El pago sigue pendiente”, declaró.

Moreno explicó que el torneo fue coordinado por Ricardo Vilet Alderete, director de Promoción Turística, quien los contrató para participar en el evento, realizado en octubre. Sin embargo, afirmó que no han recibido información clara sobre cuándo se realizará el pago.

“No nos han dado la cara; aún no tenemos una fecha de pago definida”, comentó.

Detalló que los árbitros trabajaron en más de 90 partidos durante el torneo, acumulando un adeudo aproximado de 40 mil pesos por concepto de arbitraje. Esto ha generado incertidumbre, especialmente porque el año pasado enfrentaron una demora de casi un año para recibir el pago correspondiente a la edición 2023.

“Como dijo el secretario, tal vez el dinero ya fue entregado a los organizadores, pero ellos no nos han pagado nada aún”, añadió.

Además, señaló que el comité organizador les ha informado que el pago es un proceso en curso, aunque ya han pasado casi dos meses sin solución.

“No solo los árbitros estamos molestos, también los jugadores de tochito, porque los premios fueron reducidos. Los organizadores argumentaron que no hubo la convocatoria suficiente para cubrir la premiación completa. Sin embargo, eso no debería afectar a los participantes, ya que la convocatoria indicaba claramente que el premio sería de 10 mil pesos, y no se cumplió”, enfatizó.

Finalmente, Juan Moreno indicó que están a la espera de una resolución en los próximos días, con la esperanza de que se liberen los pagos pendientes.