“A mí no me alarma calificar… yo soy entrenador de fútbol”: Eugui

Cd. Victoria, Tamaulipas.-

Al cierre de la jornada 11, Correcaminos se mantiene al filo de la clasificación a los Cuartos de Final de la Liga Expansión MX, con solo nueve puntos por disputar. Ante esta situación, el estratega uruguayo Héctor Hugo Eugui aseguró que no le genera preocupación.

“¿Qué me tiene que alarmar a mí? Yo soy entrenador de fútbol. Los partidos se ganan, se pierden o se empatan. Nosotros venimos a jugar y a buscar esa ilusión que Correcaminos no consigue desde hace ocho años”, afirmó.

Eugui destacó que las cuentas, como hacen los contadores, deben sacarse al final del torneo, cuando el equipo ya no tenga partidos pendientes. “Cuando llegue nuestra jornada de descanso y no podamos jugar, ese día hablaremos sobre cómo se dieron las situaciones”, señaló.

El técnico dejó claro que, aunque algunos consideran la situación alarmante, para él no lo es. “Quizás para ustedes sí, pero para mí no. Vine aquí a trabajar y a hacer lo que me corresponde. Los partidos duran 90 o 95 minutos, y esto no está en mis manos; lo determinan las reglas. Nosotros tenemos que seguir trabajando”, sentenció.

Actualmente, Correcaminos suma 15 puntos y ocupa el octavo lugar de la tabla, a solo dos unidades del cuarto puesto y a tres del undécimo.

El equipo dirigido por Eugui afrontará tres partidos más antes de su jornada de descanso en la última fecha. En la jornada 12 visitará al Atlético Morelia, en la 13 recibirá al Atlante y cerrará su participación ante Tapatío.

Dos de estos tres rivales buscan arrebatarle la clasificación a Correcaminos: Morelia está a tres puntos de distancia y Tapatío, a solo dos.