¿Sirve el filtro azul en los lentes para proteger la vista? Esto responde la ciencia

Con la luz de los celulares y los monitores iluminando gran parte del día, el uso de lentes con filtro azul es común para proteger la vista; pero, ¿en realidad funciona?

Muchos usuarios de dispositivos electrónicos reportan síntomas incómodos como ojos secos, visión borrosa o dolor de cabeza, lo que se conoce como fatiga ocular digital. Para remediar el problema, usan lentes con filtros azules sin corroborar su eficacia.

Si piensas conseguir uno de estos productos, es necesario que consultes a un especialista. Con su valoración profesional, podrás tomar la mejor decisión para la salud de tus ojos.

¿Sirve el filtro azul en los lentes para proteger la vista?

La evidencia para los lentes con filtro azul es limitada y no concluyente para determinar si ayudan a cuidar de la visión de las personas.

Te dejamos lo que dice la ciencia sobre los lentes con filtro azul:

Los lentes con filtro azul probablemente no alivian los síntomas de fatiga ocular por el uso de la computadora a corto plazo, de acuerdo con un estudio publicado en Cochrane Database of Systematic Reviews.

por el uso de la computadora a corto plazo, de acuerdo con un estudio publicado en Cochrane Database of Systematic Reviews. Rendimiento visual: Hay poco o ningún efecto de estos lentes en tu agudeza visual (claridad) en comparación con lentes sin filtro, según una revisión publicada en Seminars in Ophthalmology.

(claridad) en comparación con lentes sin filtro, según una revisión publicada en Seminars in Ophthalmology. La evidencia que muestra a los filtros azules como herramientas para prevenir enfermedades oculares graves es débil o nula.

¿Cómo afecta la luz azul de los dispositivos a la visión?

La luz azul es, de hecho, necesaria para funciones fisiológicas de tu cuerpo. Sin embargo, su manejo inadecuado puede tener efectos perjudiciales, de acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología (AAO):

La luz azul de onda muy corta, como las que tienen los celulares, tiene alta energía y puede inducir daño celular.

La luz azul en la noche interfiere directamente con la producción de melatonina, la hormona del sueño , interrumpiendo tu ciclo natural de descanso.

, interrumpiendo tu ciclo natural de descanso. Los síntomas de fatiga (como ojo seco o visión borrosa) se relacionan principalmente con tu comportamiento al usar pantallas (la reducción del parpadeo y la visión de cerca prolongada), y no con la luz azul por sí misma.

¿Cómo proteger la visión?

La mejor defensa contra la fatiga visual no requiere que hagas una inversión costosa en lentes, sino la adopción de hábitos inteligentes y ajustes en tu entorno digital.

Te dejamos las recomendaciones de la AAO:

Regla 20-20-20 : Toma descansos regulares; mira un objeto a 20 pies (unos 6 metros) de distancia durante 20 segundos cada 20 minutos que uses la pantalla.

: Toma descansos regulares; mira un objeto a 20 pies (unos 6 metros) de distancia durante 20 segundos cada 20 minutos que uses la pantalla. Tu parpadeo se reduce a la mitad al mirar pantallas. E sfuérzate por parpadear conscientemente para lubricar tu ojo y evitar la sequedad.

para lubricar tu ojo y evitar la sequedad. Colócate a unas 25 pulgadas (la distancia de un brazo) de tu pantalla y ajústala para mirar ligeramente hacia abajo.

y ajústala para mirar ligeramente hacia abajo. Ajusta la Pantalla: Reduce el brillo de la pantalla para que se iguale con la luz circundante y aumenta el contraste para reducir el esfuerzo visual.

Usa la configuración de modo nocturno en tus dispositivos y evita usar pantallas de 1 a 2 horas antes de acostarte para proteger tu ritmo circadiano y mejorar tu sueño.

Las medidas más efectivas y respaldadas para tu salud visual se centran en tu comportamiento.

Mientras la investigación de alta calidad continúa tratando de definir el papel real de los filtros azules en los lentes, mejorar tus hábitos digitales es la mejor y más económica estrategia de protección ocular.