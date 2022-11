Qué es el síndrome del salón de belleza: ¿puede causar un derrame cerebral?

Cuando acudimos a la estética tenemos la idea de salir de ahí con un cambio de look que nos haga sentir más guapas, pensamos en todo, los tintes, cortes o tratamientos, sin imaginar el peligro que puede esconderse cuando nos lavan el cabello. ¡No es una exageración! Qué es el síndrome del salón de belleza: ¿puede causar un derrame cerebral?

Sí, lo que pareciera una posición inofensiva y hasta relajante, en realidad podría ocasionar una afección de gravedad. Quizá creas que se trata de una exageración, pero un artículo publicado por la revista médica Journal of Neurosurgery, revela que la posición que frecuentemente se utiliza en los salones de belleza para lavar el cabello podría terminar en una pesadilla.

De acuerdo con los especialistas, cuando nuestro cuello está hiperextendido durante un periodo prolongado en el lavado de cabello, es posible ejercer una fuerte presión sobre las venas que llevan sangre al cerebro, ocasionando que disminuya el flujo, en algunos casos, se forma un coágulo sanguíneo que viaja al cerebro y desarrolla un derrame cerebral.

El derrame cerebral o accidente cerebrovascular, como también se le conoce, ocurre cuando se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro, impidiendo que el tejido cerebral reciba oxígeno y los nutrientes necesarios para su buen funcionamiento, sin ello, las células cerebrales comienzan a morir en minutos, describen especialistas del instituto médico Mayo Clinic.

El llamado síndrome de salón de belleza, ocurre tras sufrir un accidente cerebrovascular luego de recibir el servicio de lavado de cabello en una estética. Al principio, podrías experimentar mareo, visión borrosa, desmayo, dolor de cabeza, dificultad para hablar, entumecimiento o hinchazón en el cuello. ¡Tal como lo lees!

No significa que deba pasarte a ti en caso de acudir a la estética por un cambio de look, pero tampoco está de más saber cómo evitar un accidente cerebrovascular mientras lavan tu hermoso cabello, la recomendación inicial es NO inclinar la cabeza en ángulos mayores a 15°, de esta manera, podría evitarse el exceso de presión sobre las venas del cuello y las vértebras.

Si bien el síndrome del accidente cerebrovascular en el salón de belleza parece bastante aterrador, los especialistas señalan que no es tan común en personas más jóvenes, sino en personas de la tercera edad o que ya padezcan arterioesclerosis.

No es necesario que evites acudir al salón de belleza, pero ten en mente que siempre existe un pequeño riesgo. Bien dicen que la belleza puede salir cara.