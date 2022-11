Alejandro Fernández responde al veto de la prensa: “yo no me enteré”

Alejandro Fernández reapareció ante los medios de comunicación durante la alfombra roja de una marca de joyería muy prestigiosa de la mano de su novia Karla Laveaga; sin embargo, no pudo evadir los cuestionamientos sobre el veto de la prensa en Guadalajara.

“Es que yo no me enteré. Yo no supe. (La carta) se la mandaron a otro Alejandro Fernández porque… No, no, no creo que fue una persona, porque sí literalmente fuera cierto pues aquí no los tendríamos”, dijo El Potrillo ante las primeras preguntas sobre el controversial tema.

Sobre su relación con los periodistas, Alejandro explicó: “siempre ha sido buena, es solo una persona mal intencionada que se supone, se dice periodista. No sé, quería a fuerza que le diera una nota donde yo estaba sufriendo mucho porque estábamos con un problema en la ciudad, la ciudad estaba sangrando, obviamente yo no me voy a meter, los que tienen que arreglar es el gobierno”.

Y agregó: “Jamás me enteré que me querían hacer una entrevista. Cuando doy una entrevista siempre, o sea siempre, trato de decir algo o siempre doy un comunicado a los medios… pero no se vale que una persona, cuando estemos en un problema como el que nos enfrentamos en mi ciudad, y que me empiecen a atacar porque no di una conferencia de prensa, se me hace muy injusto y poco profesional de su parte por hacer este chisme”.

De la misma manera, el intérprete de “Como quien pierde una estrella” recalcó que fue un malentendido pues en esa ocasión no se comprometió a charlar con la prensa. “Me dijeron que todas estas cadenas de televisión estaban en contra, pero es que no quise dar entrevistas, nunca se mencionó y nunca hubo una mención, ni jamás confirmé, ni jamás se hizo una invitación que había una conferencia de prensa, nunca se habló”.

Inclusive, Alejandro recalcó que pasó días sin saber de su problema con los medios de comunicación. “No me enteré, yo me enteré hasta hace dos semanas o una semana en mi casa de Vallarta, me dijeron: ‘oye ¿qué pasó con la carta esta?’. Ni me enteré. Me la mandaron, hablé con mi oficina y me dijeron que era mentira todo, que no era cierto, que habían sido unas personas que habían hecho, que habían subido a las redes la carta, pero era mentira… Bueno finalmente tenemos muy buena relación ustedes y yo”, declaró.

Cambiando radicalmente de tema, el cantante confesó lo que siente a casi un año del fallecimiento de Don Vicente Fernández. “Mucha tristeza, profundo dolor porque siento que definitivamente mi padre era una persona que, o sea, pensamos que iba a durar siempre… 30 años… era una persona muy recia, muy fuerte, con muchas ganas de vivir, la verdad no sé, sentí que nos lo quitaron… nos robaron mucho tiempo de su vida, nos lo arrebataron, pero ya está en un mejor lugar y definitivamente creo que está mejor allá de cómo estaba aquí”, expresó.

Finalmente, el hijo de Chente hizo una mueca y se fue cuando iniciaron los cuestionamientos sobre si le gustaría actuar con Luis Miguel ahora que “El Sol” regresa a los escenarios en el 2023, pues como se recordará, los artistas planearon una gira que nunca se concretó hace algunos años.