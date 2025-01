¿México prohibirá el colorante Rojo 3 por riesgo de cáncer? Esto dijo Cofepris

Hace unas semanas la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés) lanzó una alerta para prohibir el uso del colorante Rojo 3 en alimentos, medicamentos y bebidas por estar relacionado a un alto riesgo de cáncer, pero ¿qué decisión se tomó en México al respecto?

Fue por medio de un comunicado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicó que, debido al Anexo III Colorantes con Ingesta Diaria Admisible (IDA) establecida, está realizando un análisis para saber si al igual que en Estados Unidos se prohibirá el uso de este colorante.

“Cofepris tiene conocimiento sobre la decisión de la FDA respecto a la revocación de la autorización para el uso del Rojo No. 3 FD&C y su entrada en vigor… la Cofepris actualmente realiza el análisis de riesgos conforme al uso y disposiciones sanitarias, el cual conlleva un período de revisión y concluirá en las próximas semanas”, indicaron.

¿Qué pasa con el colorante Rojo 3 respecto a los medicamentos?

Respecto al uso del colorante Rojo 3 en el uso de medicamentos, la Cofepris quiso ser muy específica en asegurar que se instruyó un órgano científico asesor, denominado Comisión Permanente de la Farmacopea de México, el cual ya está analizando si es viable seguir haciendo uso o prohibirlo.

Finalmente indicaron que el compromiso de la Cofepris como agencia sanitaria es evitar cualquier situación que pueda comprometer la salud de los mexicanos, por lo que ante cualquier situación de alerta pondrá todos los mecanismos para investigarla.

¿Qué fue lo que dijo la FDA respecto al colorante Rojo 3?

Fue el pasado 15 de enero cuando la FDA dio a conocer que tras varias investigaciones este colorante Rojo 3 había dado positivo en cáncer en animales, motivo por el que se especifico que no se podía continuar permitiendo el uso al descubrir esto.

“Este colorante, un compuesto sintético conocido como eritrosina, se fabrica a partir de petróleo.

En Europa es identificado como «E127» y en América del Norte como «Rojo nº 3», además de «FD&C Red No. 3», «Tetraiodofluoresceína disódica» y «C.I. 45430», indicaron.

Este colorante también es conocido como eritrosina, la cual se produce con fluoresceína, es incolora y con yodo se convierte en un tono rosa rojizo intenso.

¿En dónde podemos encontrar el colorante Rojo 3?

Como bien se explicó, el colorante Rojo 3 se encuentra en muchos de los alimentos y bebidas de venta al público, pero también en medicamentos, sobre todo en aquellos que se usan para desinfectar.

Los productos en los que se pueden encontrar van desde caramelos, pasteles, galletas, cereales, gomitas, cerezas al marrasquino, frutas enlatadas, yogurt, leche saborizada, jugos, bebidas saborizadas, helados y pastas.

Aunque en México aún no se ha hecho una prohibición o modificación a la lista de uso de colorantes, la Cofepris será la encargada de informar en unos días el destino del Rojo 3.

Alimentos con rojo 3 comercializados en México:

Aunque la FDA ha revocado la autorización para usar el rojo 3 en alimentos y medicamentos ingeridos, en México se puede encontrar en diversos productos de consumo diario.

Algunos de los que se encontraron en un rastreo de decenas de productos fueron:

-Gelatina D’Gari Grosella

-Maizena de fresa

-Mundet de durazno

-Atole de fresa Great Value

-Galletas Arcoiris

-Strawberry Creme Cookies de Great Value.

Estos productos utilizan el colorante para intensificar el color rojo en alimentos, no obstante, no existe una prohibición en el país para su uso en México.