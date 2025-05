Aunque la evidencia científica disipa temores sobre daños graves, existen efectos secundarios que sí pueden afectar a ciertas personas. Entre ellos se destacan:

¿Es realmente tan malo beber café con el estómago vacío?

Para la mayoría de las personas sanas, la respuesta es no. Tomar café en ayunas no parece ser perjudicial a largo plazo, siempre que no existan síntomas gastrointestinales preexistentes.

Así lo sostienen tanto Pasricha como Cryer, respaldados por otros estudios de gran escala, como uno realizado en Japón con 8.000 personas, que no encontró correlación entre el café y el desarrollo de úlceras.

Además, investigaciones recientes de la Escuela de Salud Pública de Harvard señalan que el consumo moderado (de dos a cinco tazas diarias) podría reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, el cáncer hepático y la enfermedad de Parkinson. Esta evidencia sugiere que el café no solo no es dañino, sino que incluso puede tener efectos protectores, gracias a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios.