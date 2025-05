Entonces ahora lo que quiere es lo mejor de los dos mundos: una mezcla entre la Norteamérica decimonónica y la Norteamérica del siglo XXI.

¿La soberanía mexicana no estaba ya, o no estuvo siempre, acotada por Washington?

Hay muchas cosas que México no puede hacer: no puede tener una bomba atómica, no habría podido tener un régimen comunista, no hubiera podido legalizar las drogas.