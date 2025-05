¿Gears of War en PS5?

La saga Gears of War da un paso histórico al llegar a PlayStation 5 con Gears of War: Reloaded, una remasterización del clásico de 2006 que se lanzará el 26 de agosto de 2025. Este movimiento marca un cambio significativo en la estrategia de Xbox, que ha optado por ampliar la disponibilidad de sus juegos más allá de sus propias consolas.

️ ¿Qué es Gears of War: Reloaded?

Es una remasterización del primer juego de la serie, desarrollada por The Coalition y People Can Fly, y publicada por Xbox Game Studios. La nueva versión ofrecerá gráficos mejorados en 4K, hasta 120 FPS, HDR, VRR y tiempos de carga eliminados. Además, incluirá todos los mapas, modos y DLCs del juego original desde el inicio. Los jugadores que posean digitalmente Gears of War: Ultimate Edition recibirán esta remasterización sin costo adicional. El juego también estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass para Xbox y PC.

Versiones físicas y digitales

Una de las novedades más destacadas es que Gears of War: Reloaded tendrá una versión física en disco para PS5, mientras que en Xbox no se lanzará en formato físico, sino solo digital. Esto ha generado controversia, ya que la saga originalmente era exclusiva de Xbox. En PC, la edición física será con código, sin disco.

Conclusión

La llegada de Gears of War a PlayStation 5 representa un cambio importante en la industria de los videojuegos, reflejando la estrategia de Microsoft de centrarse en servicios como Game Pass en lugar de depender exclusivamente de las ventas de consolas. Mientras tanto, Nintendo ha mantenido su enfoque en la exclusividad de sus franquicias, lo que le ha permitido consolidarse como líder en el mercado de consolas portátiles.