Las vitaminas hidrosolubles (C y las vitaminas del complejo B, como la B6, la B12, la niacina, la riboflavina y el ácido fólico) se disuelven en agua y el cuerpo no puede almacenar este tipo de vitaminas. Cualquier parte de las vitaminas C o B que no use el cuerpo viaja por el torrente sanguíneo y se acaba eliminando (principalmente a través de la orina). Por lo tanto, se necesita ir incorporando esas vitaminas cada día.

La ausencia de algunas de estas vitaminas puede ocasionar síntomas en el cuerpo. Uno de estos síntomas es el hormigueo y el entumecimiento de manos y pies, que se relaciona -en ciertas ocasiones- con la falta de vitamina B12.

Además, la carencia de esta da lugar a la anemia, lo que a su vez provoca fatiga, palidez y debilidad. La anemia por la falta de vitaminas es la falta de glóbulos rojos saludables, cuya causa se atribuye a tener menor cantidad a lo normal de B-12 y de folato. Esto sucede si las personas no comen suficientes alimentos que la contengan o si su cuerpo tiene problemas para procesar o absorberlas, según el portal Mayo Clinic.