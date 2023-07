Precisamente, en búsqueda de generar consciencia, se dice que aquellas dietas con altos niveles de productos industrializados y procesados impactan el medio ambiente.

Teniendo en cuenta un estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber), publicado en la revista Science of The Total Environment, cuando se reduce el consumo de alimentos ultraprocesados no solo se está contribuyendo al medio ambiente, sino que también la salud se ve mejorada.