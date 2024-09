La enfermedad que afecta entre el 80 y 90% a mujeres

La fibromialgia es un trastorno crónico que causa dolor intenso en todo el cuerpo, afectando entre el 80 y 90 por ciento de las mujeres entre 30 y 50 años. Aunque actualmente no existe una cura, sí es posible mejorar la calidad de vida mediante un tratamiento adecuado.

¿Qué es la fibromialgia y qué la produce?

La fibromialgia es un trastorno de larga duración que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado.

El síndrome de fibromialgia (SFM) es una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo, y también una variedad de otros síntomas acompañantes. Muchas veces, se describe como un dolor de pies a cabeza.

Afecta principalmente a los tejidos blandos del cuerpo.

No ocasiona dolor o hinchazón de las articulaciones.

No se conocen bien los mecanismos por los que se produce y por ello no se encuentran alteraciones en los análisis o en los estudios de imagen que permitan establecer el diagnóstico.

La fibromialgia comparte algunas características con el síndrome de astenia crónica o fatiga crónica o, como recientemente se le ha denominado, enfermedad sistémica por intolerancia al ejercicio.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, este padecimiento afecta principalmente a mujeres debido a su predisposición genética.

Aunque la causa exacta de la fibromialgia se desconoce, se cree que está relacionada con una amplificación de las señales de dolor en el cerebro, lo que hace que las personas perciban dolor ante estímulos que no serían dolorosos para otros.

Por otra parte, existen algunos factores que pueden contribuir a la aparición de la fibromialgia.

Entre ellos:

Las infecciones.

Padecer ciertas enfermedades como la artritis reumatoide o el lupus, que también pueden aumentar el riesgo de desarrollar fibromialgia.

Aunque el trastorno no daña los tejidos ni los músculos, el dolor que causa sí es intenso.

Si experimentas dolor generalizado que persiste durante más de tres meses, no dudes en acudir al médico. Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad.

¿Cuáles son los primeros síntomas de la fibromialgia?

Conocer los principales síntomas de la fibromialgia es crucial para identificarlos y acudir con un especialista antes de que se presenten complicaciones en la salud.

Esta condición afecta la calidad de vida, por lo que es importante prestar atención a las siguientes señales:

Dolor muscular generalizado.

Fatiga persistente.

Trastornos del sueño.

Rigidez matutina.

Dolores de cabeza.

Problemas de concentración (fibroniebla).

Sensibilidad al tacto.

Ansiedad y depresión.

Ignorar los síntomas de la fibromialgia puede causar un deterioro progresivo tanto físico como emocional, ¡más vale actuar a tiempo! ¡Cuídate mucho!

¿Qué parte del cuerpo duele más con fibromialgia?

Aunque el dolor es generalizado, las áreas que suelen doler más son los puntos sensibles alrededor del cuello, los hombros, la espalda baja y las caderas, debido a su alta concentración de nervios.

El tratamiento contra la fibromialgia incluye medicamentos como analgésicos y antidepresivos, terapia física, ejercicio regular y técnicas de manejo del estrés como la meditación o el yoga.

¿Quién puede padecerlo?

Se trata de una enfermedad frecuente, con un claro predominio en mujeres, de modo que en España hasta un 4,2% de las mujeres pueden padecer la enfermedad, mientras que únicamente afecta al 0,2% de los varones.

Los análisis y las radiografías en esta enfermedad son normales y sirven fundamentalmente para descartar otras enfermedades que se puedan asociar a la fibromialgia.