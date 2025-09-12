Yolanda Andrade, tras problemas de salud, confirma brujería: “Todo se regresa” ¿Dio nombres?

El estado de salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de inquietud en los últimos años. Luego de que la conductora de Montse & Joe sufrió un aneurisma cerebral, hace unos meses, reapareció ante el ojo público y habló como nunca de su proceso de recuperación. Aseguró que padece dos enfermedades incurables. Ahora, la famosa volvió a presentarse ante la prensa para confirmar que sufrió brujería. ¿Dijo por parte de quién? Te contamos.

Aunque Yolanda Andrade ha estado más activa en sus redes sociales. En esta ocasión, la presentadora dejó boquiabiertos a todos al confirmar que sufrió brujería. Incluso, aseguró que le pidió a esa persona que la dejaran en paz. Eso no es todo, también dio más detalles sobre su estado de salud.

¿De qué está enferma Yolanda Andrade?

En agosto de este año, Yolanda Andrade, conductora de ‘Montse & Joe’, ofreció una entrevista para ‘Telediario’ en la que no solo dejó ver aparente fortaleza ante los problemas de salud que atraviesa, también reconoció ser plenamente consciente de las secuelas que tendrá que afrontar en el futuro tras los diagnósticos médicos que recibió. Señaló que las enfermedades que padece no tienen cura.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, dijo Yolanda.

“Tengo una enfermedad degenerativa y, poco a poco, bueno, los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar” Yolanda Andrade

Sin embargo, dejó claro que ha tenido una buena evolución en su salud. Incluso, reconoció que se sintió muy bien en Tulum. No obstante, tuvo que regresar a la CDMX por motivos que, en ese momento, no reveló.

“Me dicen que voy muy bien, me sentía mejor en Tulum, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, pero voy mejorando muy bien”, agregó.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre la brujería que sufrió?

Ahora, Yolanda Andrade reapareció y confirmó que sí sufrió brujería. La conductora asistió a la misa conmemorativa de la fallecida Silvia Pinal y, en un encuentro con la prensa, se sinceró sobre esta controversial situación. ¿Dio nombres?

En un principio, Andrade mencionó que no creía en los trabajos obscuros, pero esto no quiere decir que “no existan”.