Yolanda Andrade reacciona al escándalo de Verónica Castro por presunto acoso a menores

Recientemente, comenzó a circular que, presuntamente, Verónica Castro habría sostenido conversaciones con menores de edad donde se hablaban de temas subidos de tono, sin el conocimiento de sus padres.

Aunque la propia actriz desmintió los señalamientos en su contra y hasta mencionó que hubo un pago de por medio para que se dijeran esas cosas, las especulaciones aún continúan, por lo que Yolanda Andrade, quien sostiene que fue su pareja en algún momento, fue cuestionada sobre lo que pensaba del asunto.

En entrevista para algunos medios de comunicación, la famosa conductora expresó que, durante su convivencia con la celebridad de 67 años, nunca notó algún tipo de comportamiento extraño hacia menores de edad.

No obstante, recalcó que el tema es algo »muy delicado», pues hablar de cosas inapropiadas para los jóvenes no es bueno para su desarrollo mental: »Eso es algo bien delicado porque son niños, la etapa de la niñez es muy corta y es muy delicado que los niños tengan comunicación con los adultos cuando no es algo constructivo», expresó.

Sobre si Castro le expresó algún tipo de preferencia por gente joven, Andrade se limitó a decir que esa cuestión no es algo que se deba hablar ‘a la ligera’, pues son cosas que »no se deben de tocar».

Por otra parte, la conductora recalcó que no creía que hubiera dinero de por medio en lo dicho contra la madre de Cristian Castro, sin embargo, le pidió a la gente que investigara bien antes de decir cualquier cosa.

»Si preguntan y les contesto con la verdad, luego se espantan, mejor investiguen, es bien fácil, investiguen la nota, persigan, vean, lean, pongan atención», comentó.