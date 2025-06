Yeri MUA llega en silla de ruedas a su concierto en Monterrey y enciende las alarmas

Yeri MUA desató rumores al aparecer en silla de ruedas en pleno ‘Bandidos festival’ en Monterrey. Las redes estallaron con teorías, pero la influencer no tardó en aclarar qué pasó realmente.

La influencer y cantante veracruzana Yeri MUA no deja de ser tendencia y esta vez no fue por sus looks ni por una nueva polémica en redes, sino por su sorpresiva aparición en silla de ruedas justo antes de subirse al escenario del Bandidos festival 2025 en Monterrey, Nuevo León.

El evento musical se celebró el sábado 7 de junio de 2025 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Esta fue su segunda edición, y se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del norte de México, especialmente enfocado en géneros como el regional mexicano, corridos tumbados, trap latino y música urbana.

¿Por qué Yeri MUA llegó en silla de ruedas a su concierto en Monterrey? Yeri MUA, la joven de 23 años preocupó a sus fans luego de ser captada mientras era llevada por su equipo hacia el backstage en silla de ruedas, desatando de inmediato una ola de especulaciones sobre su estado de salud. ¿Se lesionó? ¿Tuvo algún accidente durante su viaje? ¿O acaso fue por algo más superficial? Fue a través de un video difundido por Info 7 y sus propias historias de Instagram que se confirmó lo que muchos pensaban: Yeri no tenía ninguna lesión visible. Ella misma explicó, entre risas que usó la silla de ruedas porque no quería dañar su vestuario. “Sí obvio para no maltratarlo”, dijo mientras posaba frente a la cámara.