Cristian Castro habla sobre la nula reacción de Luis Miguel al verlo en su concierto

Cristian Castro rompió el silencio después de su aparición en el último concierto de Luis Miguel en Argentina, luego de los comentarios que surgieron sobre la nula respuesta del “Sol de México” a la presencia en primera fila del “Gallito feliz” durante el show.

Debido a que esta acción reveló la tensa relación que existen entre ambos artistas, Cristian manifestó su deseo de poder solucionar sus diferencias con LuisMi, ya que solo pudo verlo durante la presentación.

“Yo siento que él es una persona seria realmente, es muy serio y se toma muy en serio todo, creo que es un muchacho muy comprometido, esa es la palabra quizá, está muy comprometido con su carrera, con su imagen. Me gustaría que fuera un poco más cariñoso, sí, quisiera que fuera un poquito más, podría serlo”, expresó el hijo de Vero Castro en entrevista para un programa argentino.

De la misma manera, Castro confesó que deseaba que su colega reaccionara diferente al verlo en uno de sus espectáculos. “Me hubiese gustado, solamente porque somos compatriotas, creo que nos debemos un saludo, supongo que rencillas dentro de él quizá”.

En este sentido, Cristian atribuyó su distanciamiento con Luis Miguel a un desacuerdo relacionado con Daisy Fuentes, quien asegura fue pareja de los dos hace muchos años atrás.

“El problema fue que yo llevaba bastantes meses con mi novia y se la llevó, realmente la que estuvo mal fue la novia, porque la novia fue la que estuvo ahí, haciendo las dos historias, y quizás al mismo tiempo, entonces por eso digo que no deberíamos estar tan distanciados porque la chica fue realmente la que tuvo la culpa”, puntualizó.

Finalmente, el intérprete de temas como “Azul” y “Lloran las rosas” no descartó poder hacer las paces con Luismi. “Ojalá que lo sepa porque no fue una cosa mía, fue una onda que la verdad la chica se pasó, para mí… se pasó, yo cuando me enteré ya era muy tarde”, concluyó.