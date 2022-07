El pleito entre Sasha Sokol y Luis de Llano da un nuevo capítulo, y es que ahora la cantante confirmó ante algunos medios de comunicación que el productor ya fue ratificado y notificado sobre la demanda contra él, lo cual ella dijo, ocurrió hace un mes aproximadamente.

¿Qué dijo Sasha Sokol sobre la demanda contra Luis de Llano?

Sasha Sokol destacó que si antes no dijo nada del tema sobre la demanda contra Luis de Llano, fue solo por indicación de sus abogados:

“Hace un mes puse la demanda, no he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, ya está en los tribunales desde hace un mes o poco más… ¿Falta la ratificación, hay que ratificarla también, no (reportero)? Ya está ratificado, ya está notificado, ya todo.” Sasha Sokol