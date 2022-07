Sherlyn confiesa que tendrá un segundo hijo con el padre de su primogénito

Luego de unas vacaciones por Europa acompañada de su presuntamente nuevo galán, el político Chanito Toledo, la actriz Sherlyn confesó si realmente tiene un romance con el integrante del Movimiento Naranja y si es cierto que ya tienen planes de boda juntos, tras viralizarse la imagen de ella portando un lujoso anillo.

En entrevista con diversos medios de comunicación la estrella de teatro y televisión aseguró que ya está en planes para volver a embarazarse, aunque no es cualquiera, ya que está viendo la posibilidad de que su donante sea el mismo que hizo posible que naciera su primogénito.

»Sí eso sí, (me voy a embarazar) está en firme, eso sí es real y lo tienen de mi boca, o sea no hay nada más fidedigno que eso. Exactamente y de hecho lo haremos con el mismo donante entonces está perfecto», explicó la famosa Sherlyn.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la que fue participante de ‘Tu cara me suena’ también confesó que gracias al método que empleará para quedar embarazada le permitirá decidir si el nuevo integrante de la familia será niño o niña, algo que no ocurrió con su primogénito.

‘Claro, (se pude decidir si es niño o niña) si me hago un invitro puedo buscar la niña, pero el método de André fue inseminación artificial y no teníamos claridad que sexo sería», agregó, la joven que aegura estra satisfecha conla forma en que ha formado su familia y quienes la integran. »Las familias de mamás solteras, son familias muy plenas, sí tengo muchas cosas muy buenas como el hecho de no tener que dividirme a mi hijo, creo que las dos cosas tiene sus ventajas», detalló.