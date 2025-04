Thalía en guerra con Camila Sodi, desea quedarse con algo muy valioso de su hermana Ernestina Sodi, aseguran

Aseguran que las viejas rencillas entre Thalía y Camila Sodi en torno a Ernestina Sodi, hen revivido pues recientemente se dio a conocer que la cantante quiere llevarse Nueva York algo sumamente valioso.

Por supuesto, la actriz e hija de la fallecida escritora se habría negado, lo que reavivaría una vez más el pleito que pone en conflicto a la familia Sodi con los restos de Ernestina de por medio.

¿De qué murió Ernestina Sodi?

La madruga del 9 de noviembre del 2024, Camila Sodi dio a conocer que su madre, la periodista Ernestina Sodi falleció luego de sufrir dos infartos y permanecer más de 20 días en terapia intensiva a raíz los mismos.

La escritora fue ingresada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México el pasado 21 de octubre, tras sufrir un infarto. La situación empeoró gracias a un segundo infarto que provocó la ruptura de la arteria aorta, lo que complicó su recuperación.

De acuerdo con información de ‘Infobae’, Camila Sodi habría firmado un documento médico en el que daba su consentimiento para que su madre ya no recibiera atención de reanimación cardiopulmonar, en caso de caer nuevamente en un paro cardíaco o respiratorio.

Al respecto, Gustavo Adolfo Infante comentó a ‘De primera mano’, que tanto Camila Sodi como su hermana, Marina Sodi, no hicieron más por salvarla:

»Ya no hicieron más por salvarla. No ha habido declaraciones por parte de la familia, pero había firmado una voluntad anticipada la misma Ernestina y ya no hicieron (más) para revivirla. Estaba en terapia intensiva’’.

Mucho se dijo que la cantante y su sobrina pelearon a raíz de la decisión que tomó la última respecto a desconectar a su madre.