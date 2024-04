Thalia reveló la afección que le impide moverse y está preocupada

Thalia no atraviesa por los mejores momentos en su salud. La cantante reveló a sus seguidores que no se puede mover como quisiera porque sufre de una contracción muscular en el cuello que le causa dolor e incomodidad para realizar sus actividades cotidianas.

Thalia revela la afección que le impide moverse

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video grabándose frente al espejo y con un filtro de por medio en el que se le ve con mascarilla y toalla enrollada en la cabeza, para explicar que padece de tortícolis.

“Cariños, la ley de Murphy no me que… Fíjense que me dio una tortícolis de aquellitas y, o sea, está cañón. ¿Qué voy a hacer? No me puedo mover”, explicó afligida a sus más de 21 millones de seguidores.

Desde el gimnasio y frente a las pesas, añadió: “Pero no puedo parar, no hay opción, tengo que seguir, así que le voy a dar. Hoy le haré a la pierna, ni modo”. Más tarde, la intérprete de Un pacto entre los dos compartió su dieta para ese día: pollo rostizado, aguacate, camote y brócoli.

Thalia padece tortícolis

La tortícolis, de acuerdo con el sitio Top Doctors, es una contracción muscular prolonada que afecta los músculos del cuello, lo cual genera dolor y provoca que la cabeza se voltee o rote hacia un lado. En algunas ocasiones, impide que se pueda girar de manera natural.

Thalia casi se ahoga con un pedazo de pollo

El mes pasado, Thalia reflexionó sobre la fragilidad de la vida luego de casi ahogarse con un pedazo de comida.

“La vida es una, la tienes en segundos. Ahorita, antes de venir aquí, estaba yo corriendo y me metí un pedazo de pollo para salir corriendo así, al carro, y se me atoró”, comentó el 20 de marzo.

“Me estaba ahogando con un pedazo de pollo y estaba sola en mi departamento, antes de subirme al carro. Me empecé a hacer así (golpear su abdomen), sola, en mi departamento, ahogándome. (Finalmente) se me salió, nadie estaba. Yo dije: ‘En cualquier segundo, ¡en cualquier segundo!, pelas, cuelgas los tenis’”, analizó.

Ante esta situación que enfrentó y resolvió estando sola. Thalia envió un mensaje a sus seguidores. “Hay que vivir, hay que disfrutar. Vivir y ver las cosas en positivo y rodearte de luz, de ser luz, que se haga la luz”.