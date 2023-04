Stephanie Salas habla de lo complicado de pertenecer a la Dinastía Pinal

[ssba]

La actriz y cantante forma parte de una de las familias más mediáticas del medio del espectáculo mexicano, pues además de ser nieta e hija de Silvia Pinal y Sylvia Pasquel, respectivamente, también es conocida por ser la madre de Michelle Salas, primogénita del cantante Luis Miguel.

A pesar de que muchas estrellas de la farándula desean ser entrevistados por distintos medios y forjarse un nombre en la industria, Stephanie Salas confiesa lo complicado que es pertenecer a una dinastía como la Pinal.

“O sea, sí formo parte de un matriarcado, pero de repente no me involucro en todo lo que hay alrededor, porque pues es mucho, cada quien tiene su vida, y hay situaciones familiares, y se convierte una cosa como que todos tenemos que responder por los hechos del otro, y de lo que hizo este o el otro”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, Salas recalcó: “De repente también hay que saber entender que sí, es mi sangre, yo crecí ahí, pero llega el momento en donde todos crecemos y nos separamos, tenemos un camino distinto”.

Por otra parte, la artista de 53 años expresó su deseo de lanzar un libro en el que mostrará fotografías que han tenido un significado especial a lo largo de su vida, por lo que al mencionarle si incluirá a Luis Miguel, respondió:

“Yo creo que no hay nada que esconder en esta vida, lo que salga, que salga, y que no sea tampoco tan rebuscado ¿no?, a lo mejor me brinca por ahí, ¡ay pues qué padre!, y si no pues también, no importa. El libro abarca fotos que tomaba mi mamá conmigo de bebecita, con mi abuela, mi familia, hasta donde me lo permitan, porque a lo mejor hay alguien que no quiera una foto”.

Por último, la intérprete manifestó que dentro de sus planes por ahora no está contemplado dar un paso más en su relación sentimental con Humberto Zurita.

“No me gusta forzar las cosas, creo que me adelantaría, estamos ya como en el postre, obviamente hoy mi señor, claro que me complementa, por supuesto que me hace muy feliz, obviamente, y es una etapa de mi vida que vivo en plenitud como mujer, estar al lado de un hombre maravilloso”, expuso al respecto.