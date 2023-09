Stephanie Salas será quien entregue a su hija Michelle en el altar

Michelle Salas anunció su compromiso con el empresario Danilo Díaz en mayo pasado, momento en que comenzaron a surgir diversas especulaciones, sobre todo por parte del padre de la novia, Luis Miguel.

De acuerdo con algunas de sus declaraciones, la guapa influencer ha dejado en el aire la asistencia del “Sol de México” al magno evento, esto debido a la intensa gira mundial del cantante, la cual impediría su presencia.

Ante este escenario, ahora es Stephanie Salas, la orgullosa madre de la joven, quien durante su participación en el programa Hoy, desveló cómo se siente sobre la feliz noticia, además de confesar que como mamá, siempre estará para apoyar a su descendiente en los momentos más importantes de su vida.

“Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos, ¿cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil, pero muy contenta, la verdad me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara como la de la gira [de la obra Papito Querido], pero hasta donde yo sé, sí es este año, no la quiero soltar”, confesó la artista.

Al respecto de cómo se enteró de la feliz noticia del enlace matrimonial de su primogénita, Stephanie contó: “Ella fíjate que subió una foto muy bonita en Instagram y así fue la sorpresa, cuando vi lo del anillo, entonces ‘¿cómo?’, entonces ya hicieron ellos un zoom, digamos familiar, a uno por uno nos iban diciendo, y yo ‘¡ah”, ¿cómo, en qué momento?’. Muy lindo, son una pareja extraordinaria, Danilo es un tipazo, y yo estoy muy contenta por el porvenir de los muchachos”.

Acto seguido, la hija de Sylvia Pasquel no quiso pronunciarse en contra del famoso padre de su hija, pero recalcó que ella cumplirá con uno de los momentos más significativos del enlace, por lo que al ser cuestionada sobre si ella entregará a la novia en el altar, únicamente dijo: “Yo creo que eso ya es como un poco evidente ¿no?, una es buena madre de familia y yo creo que así tiene que ser, no hay más…”.

Por último, Stephanie Salas confirmó que este fin de semana tuvieron una reunión muy íntima con Silvia Pinal para celebrar la próxima boda de Michelle, dado que la también primera actriz no podrá asistir al magno evento por complicaciones de salud debido a su edad.

“Fue algo muy sencillo, así entre familia y amigos, muy petit comité, como le dicen, pero muy lindo, muy emotivo porque tú sabes que mi abuela es un roble, adora a Michelle, y estuvo lindo, yo creo que nos vamos preparando, vamos poco a poco”, dijo al respecto.