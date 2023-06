Silvia Pinal ya está enterada de que el hijo menor de Luis Enrique Guzmán no es su nieto biológico

Efigenia Ramos, asistente de doña Silvia Pinal en las últimas tres décadas, aseguró que la primera actriz ya sabe que el hijo menor de Luis Enrique Guzmán Pinal no es su nieto biológico.

Después de que el hermano de Alejandra Guzmán emitiera un comunicado explicando que, tras practicarse una prueba de ADN con el pequeño Apolo, el resultado fue negativo, la empleada de la famosa presentadora de televisión confesó que su jefa ya está enterada de todo.

“Yo no puedo hablar de eso, por muchas razones, la principal es la cuestión legal”, dijo al inicio de la entrevista concedida al programa Hoy.

Al ser cuestionada sobre cómo se encuentra la matriarca de la dinastía Pinal y si está enterada de toda esta situación, Ramos dijo: “Bien, ella súper bien… Sí (sabe) Luis Enrique se lo comentó”.

No obstante, Efigenia confesó que no pudo ver la reacción de Silvia Pinal cuando Guzmán Pinal le habló de la verdadera descendencia biológica de Apolo. “Fíjate que ese día yo no estaba cuando se lo dijo, pero sé que se lo dijo”, manifestó.

Al respecto de si al interior de la familia Pinal ya se conocía esta información del menor, Ramos puntualizó: “No, esto es nuevo para todos”.

Por otra parte, la empleada de Silvia Pinal negó conocer la forma en que los integrantes de dicha familia se dirigirán con la prensa al hablar de este controversial tema.

“No sé, será cuestión de ver cuál es la reacción después del comunicado para ver qué vamos a hacer”, explicó al respecto.