Afortunadamente, la reconocida presentadora de televisión encontró la manera de dar revés a esta decisión y ahora confirmó en entrevista para el programa Venga la Alegría que ya hizo todos los trámites para cambiarse a otro banco.

“No es lo que hicieron, no tenían poderes para nada, ni exigían nada que diera o entregara. Eso era un muchacho que decía que la firma no era igual, cosa absurda porque necesitaba firmar y le dije ‘ábrela’, y firmé y firmó él, y ya me dijo ‘a pues sí es verdad, es igualita, claro’”, contó la madre de Alejandra Guzmán.